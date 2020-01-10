На Донеччині судитимуть колишнього члена виборчкому за фальсифікації на виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Донеччині судитимуть жінку, яка будучи членом дільничної виборчої комісії, намагалася порушити законодавство щодо виборів Президента України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Торецьким відділом Костянтинівської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.158-1, ч.2 ст.158-2 КК України, тобто за умисні дії з надання виборчого бюлетеня особі, яка не мала права його отримувати, а також приховування та пошкодження виборчої документації, стосовно заступниці директора з навчально-виховної роботи одного з місцевих закладів освіти", - сказано у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2019 року, під час проведення чергових виборів Президента України, член дільничної виборчої комісії територіального виборчого округу № 52 дозволила іншій людині проголосувати від імені громадянина, який на той час фактично перебував за межами України.
Крім того, наприкінці роботи виборчої комісії правопорушниця винесла з приміщення, де проходило голосування, 43 невикористані бюлетені та відірвала від них контрольні талони, власноруч проставила відмітки навпроти прізвища одного з кандидатів, після чого поклала пошкоджені таким чином бюлетені до загальної стопки.
Подальшу долю обвинуваченої вирішить суд.
Максимальне покарання за санкціями статей - до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який викрав та пошкодив свій виборчий бюлетень.