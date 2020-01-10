В Донецкой области будут судить бывшего члена избиркома за фальсификации на выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Донецкой области будут судить женщину, которая будучи членом участковой избирательной комиссии, пыталась нарушить законодательство о выборах Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Торецким отделом Константиновского местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт по ч.2 ст.158-1, ч.2 ст.158-2 УК Украины, то есть за умышленные действия по предоставлению избирательного бюллетеня лицу, которое не имело права его получать, а также сокрытие и повреждения избирательной документации, в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из местных учебных заведений", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что 31 марта 2019 года, во время проведения очередных выборов Президента Украины, член участковой избирательной комиссии территориального избирательного округа № 52 позволила другому человеку проголосовать от имени гражданина, который в то время фактически находился за пределами Украины.
Кроме того, в конце работы избирательной комиссии правонарушительница вынесла из помещения, где проходило голосование, 43 неиспользованные бюллетени и оторвала от них контрольные талоны, собственноручно проставила отметки напротив фамилии одного из кандидатов, после чего положила повреждены таким образом бюллетени в общей стопки.
Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.
Максимальное наказание по санкциям статей - до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который похитил и повредил свой избирательный бюллетень.