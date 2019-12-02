На Донеччині нетверезі підлітки увірвалися до квартири, побили господарів та зняли все на відео

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донеччині поліцейські затримали чотирьох підлітків, які у стані алкогольного сп’яніння увірвалися до кватири, побили господарів та зняли все це на відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.