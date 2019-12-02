На Донеччині нетверезі підлітки увірвалися до квартири, побили господарів та зняли все на відео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донеччині поліцейські затримали чотирьох підлітків, які у стані алкогольного сп’яніння увірвалися до кватири, побили господарів та зняли все це на відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“Хлопці віком 14 та 15 років, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, увірвалися до квартири двох чоловіків, побили їх та зняли це на відео. Правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність”, — сказано у повідомленні.
Так, 30 листопада ввечері до поліції зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що у сусідній квартирі відбувається бійка. Прибувши за вказаною адресою, співробітники сектору реагування патрульної поліції побачили двох підлітків, які били господарів оселі. Нападники були затримані. Але, правоохоронці з’ясували, що до скоєння правопорушення причетні ще двоє неповнолітніх, які втекли з місця скоєння злочину до приїзду поліції.
На розшук втікачів одразу ж був орієнтований весь особовий склад Добропільського відділення поліції. Правоохоронці перевіряли місця можливої їх появи, опитували однокласників та рідних, які могли мати інформацію відносно місця їх перебування. Вже наступного дня поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітніх та затримали їх.
Встановлено, що четверо хлопців 14 та 15 років, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, увірвалися до квартири, де проживали двоє чоловіків 54 та 58 років. Підлітки безпідставно почали бити господарів та руйнувати все у квартирі. Крім того, один з хлопців знімав хуліганські дії своїх друзів на відео. Свою поведінку хлопці пояснили бажанням розважитися.
Поліцейські вилучили у неповнолітніх відеозаписи, на яких задокументовано їх протиправну діяльність. Всі четверо порушників затримані відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Хлопцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Львові двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку на вулиці Володимира Великого.