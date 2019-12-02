В Донецкой области нетрезвые подростки ворвались в квартиру, избили хозяев и сняли все на видео

"Ребята в возрасте 14 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в квартиру двух мужчин, избили их и сняли это на видео. Правонарушителям грозит уголовная ответственность", - сказано в сообщении.

Так, 30 ноября вечером в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что в соседней квартире происходит драка. Прибыв по указанному адресу, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели двух подростков, которые били хозяев дома. Нападавшие были задержаны. Но, правоохранители выяснили, что к совершению правонарушения причастны еще двое несовершеннолетних, которые скрылись с места совершения преступления до приезда полиции.

На розыск беглецов сразу же был ориентирован весь личный состав Добропольского отделения полиции. Правоохранители проверяли места возможного их появления, опрашивали одноклассников и родных, которые могли иметь информацию относительно места их пребывания. Уже на следующий день полицейские установили местонахождение несовершеннолетних и задержали их.

Установлено, что четверо ребят 14 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в квартиру, где проживали двое мужчин 54 и 58 лет. Подростки безосновательно начали бить хозяев и разрушать все в квартире. Кроме того, один из парней снимал хулиганские действия своих друзей на видео. Свое поведение парни объяснили желанием развлечься.

Полицейские изъяли у несовершеннолетних видеозаписи, на которых задокументировано их противоправную деятельность. Все четверо нарушителей задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ребятам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома на улице Владимира Великого.