На Донеччині легковик наїхав на 10-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У місті Костянтинівка Донецької області під колесами легкового автомобілю опинився 10-річний хлопчик, який перебігав проїжджу частину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 листопада, близько 15.30. 59-річний водій автомобіля Pego скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода. Хлопчик отримав тілесні ушкодження (забої, розтягнення зв'язок).
На місці працювала група реагування та слідчі Костянтинівського відділення поліції. Встановлено, що п’ятикласник перебігав дорогу до свого будинку від лісосмуги, де був зі своїми батьками.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві знайшли водія, який наїхав на дитину у дворі житлового будинку у Голосіївському районі.