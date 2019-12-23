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На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли

На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.

"Від початку поточної доби станом на 12:00, було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку бойовиків", - сказав Шаравара.

За його словами, з гранатометів різних систем, ворог обстріляв українських захисників в районі населенного пункту Лебединське, що на Донецькому напрямку.

"Крім того, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по нашим оборонцям поблизу населеного пункту Південне", - розповів Шаравара.

Нагадаємо, стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця 22 грудня.

Як повідомлялося, 22 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. 

Українські Національні Новини

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