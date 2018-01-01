На Донбасі відсутні черги транспортних засобів на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перед КПВВ Майорське“, “Мар’їнка”, Новотроїцьке" та “Гнутове” черги транспортних засобів відсутні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Повідомляється, що протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало більше 8 тисяч осіб та майже 1,5 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 1949 осіб та 359 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 2355 осіб та 557 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 1465 осіб та 377 транспортних засобів;
“Гнутове” — 687 осіб та 188 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 1595 осіб.
"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перед КПВВ Майорське“, “Мар’їнка”, Новотроїцьке" та “Гнутове” черги транспортних засобів відсутні", - наголосили у ДПСУ.
Також повідомляється, що усі КПВВ працюють у штатному режимі.
Як повідомляв УНН, в останній день 2017 року держкордон перетнуло майже 180 тис. осіб.