На Донбасі в боях з російським агресором загинуло 317 артилеристів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Донбасі в боях з російським агресором загинуло 317 героїв-артилеристів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у п'ятницю, передає УНН.
"За мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань 1 591 воїн-артилерист були відзначені високими державними нагородами. 317 героїв-артилеристів загинули в боях з російським агресором", - заявив Президент.
Як повідомляв УНН, на ракетні війська та артилерію припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, що стоять перед українськими військами, які боронять українську землю.