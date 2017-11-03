На Донбасі в боях з російським агресором загинуло 317 артилеристів - Президент

"За мужність і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань 1 591 воїн-артилерист були відзначені високими державними нагородами. 317 героїв-артилеристів загинули в боях з російським агресором", - заявив Президент.

Як повідомляв УНН, на ракетні війська та артилерію припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, що стоять перед українськими військами, які боронять українську землю.