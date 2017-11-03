На Донбассе в боях с российским агрессором погибло 317 артиллеристов - Президент

"За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач 1591 воин-артиллерист был отмечен высокими государственными наградами. 317 героев-артиллеристов погибли в боях с российским агрессором", - заявил Президент.

Как сообщал УНН, в ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевих огневых задач, стоящих перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю.