На Донбассе в боях с российским агрессором погибло 317 артиллеристов - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Донбассе в боях с российским агрессором погибло 317 героев-артиллеристов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в пятницу, передает УНН.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач 1591 воин-артиллерист был отмечен высокими государственными наградами. 317 героев-артиллеристов погибли в боях с российским агрессором", - заявил Президент.
Как сообщал УНН, в ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевих огневых задач, стоящих перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю.