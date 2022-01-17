На Донбасі сьогодні зберігається тиша
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. З початку поточної доби у районі проведення ООС порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
Цитата
“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого український військовий дістав поранення.