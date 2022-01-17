ООС: бойовики один раз порушили "тишу", поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого український військовий дістав поарнення. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
У бік Катеринівки війська Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я задовільний.
Станом на 07:00 17 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.