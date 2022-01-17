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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 7626 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 54966 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 127126 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 191242 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 186363 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208514 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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2 квітня, 07:07 • 196090 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 151568 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152766 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173161 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ООС: бойовики один раз порушили "тишу", поранено українського військового

ООС: бойовики один раз порушили "тишу", поранено українського військового

Київ • УНН

 • 21772 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, внаслідок якого український військовий дістав поарнення. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

У бік Катеринівки війська Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Станом на 07:00 17 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські Національні Новини

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