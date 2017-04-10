На Донбасі налічується близько 32-33 тис. окупаційних військ – В.Назаров

“Кількість, яку ми зараз оцінюємо на території самих цих територіях Донецької та Луганської областей, вона сягає близько 32-33 тис. осіб, плюс ми нараховуємо певну кількість сил і засобів ЗС РФ, які знаходяться на нашому кордоні. Тобто, наближені до нашого кордону, на території Російської Федерації. Це близько ще до 30-40 тис. це доволі потужне угруповання”, — наголосив він.

В.Назаров додав, що за останній рік росіяни сформували біля українського кордону три нових дивізії.

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Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.