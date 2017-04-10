На Донбасі налічується близько 32-33 тис. окупаційних військ – В.Назаров
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогодні на неконтрольованих районах Донецької та Луганської областей налічується близько 32-33 тис. окупаційних військ. Про це сказав в ефірі телеканалу “ZIK” т.в.о. першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Назаров, передає УНН.
“Кількість, яку ми зараз оцінюємо на території самих цих територіях Донецької та Луганської областей, вона сягає близько 32-33 тис. осіб, плюс ми нараховуємо певну кількість сил і засобів ЗС РФ, які знаходяться на нашому кордоні. Тобто, наближені до нашого кордону, на території Російської Федерації. Це близько ще до 30-40 тис. це доволі потужне угруповання”, — наголосив він.
В.Назаров додав, що за останній рік росіяни сформували біля українського кордону три нових дивізії.
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Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.