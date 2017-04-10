На Донбассе насчитывается около 32-33 тыс. оккупационных войск - В.Назаров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня в неконтролируемых районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около 32-33 тыс. оккупационных войск. Об этом сказал в эфире телеканала "ZIK" и.о. первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, передает УНН.
"Количество, которое мы сейчас оцениваем на территории самих этих территориях Донецкой и Луганской областей, она составляет около 32-33 тыс. человек, плюс мы начисляем определенное количество сил и средств ВС РФ, которые находятся на нашей границе. То есть, приближенные к нашей границе, на территории Российской Федерации. Это около еще до 30-40 тыс. Это довольно мощная группировка", - подчеркнул он.
В.Назаров добавил, что за последний год россияне сформировали неподалеку украинской границы три новых дивизии.
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Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам лишения свободы.