На Донбасі до обіду один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Донбасі з початку доби зафіксовано один ворожий обстріл, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах українських військових не обліковано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції зафіксовано одну збройну провокацію з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Павлополя, де о 05.40 противник відкрив вогонь автоматичних гранатометів АГС", - повідомив він.
З його слів, обстріл тривав близько сорока хвилин, і ніс пряму загрозу українським оборонцям, "тож військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил застосували у відповідь штатну піхотну зброю, аби придушити ворожий вогонь".
"Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Бойових втрат у лавах українських військових з початку цієї доби не обліковано", - додав речник МОУ.