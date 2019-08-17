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6 марта, 19:19 • 120472 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131092 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Донбассе до обеда один вражеский обстрел

На Донбассе до обеда один вражеский обстрел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. На Донбассе с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел, военнослужащие из состава Объединенных сил открывали ответный огонь. Боевых потерь в рядах украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано одну вооруженную провокацию со стороны российско-оккупационных войск. Под вражеским огнем утром находились защитники Павлополя, где в 5:40 противник открыл огонь автоматических гранатометов АГС", - сообщил он.

По его словам, обстрел продолжался около сорока минут, и нес прямую угрозу украинским защитникам, "поэтому военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь".

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских военных с начала этой суток не учтено", - добавил представитель МОУ.

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