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На Донбасі бойовики порушили “різдвяне” перемир’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі порушили домовленості про новорічно-різдвяне перемир’я. Про це кореспонденту УНН повідомив речник штабу АТО Василь Лабай.

На Донбасі бойовики порушили “різдвяне” перемир’я

“Відколи почалось "різдв’яне" перемир’я, орієнтовно до 11:30 режим тиші дотримувався. Після чого російсько-терористичні війська здійснили обстріл в бік позицій збройних сил України у районі населеного пункту Луганське на Світлодарській дузі. Збройна провокація із гранатометів, великокаліберних мінометів та озброєння БМП була здійснена з непідконтрольного українському уряду населеному пункту Калинівка”, — сказав Лабай.

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Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Проте, Лабай наголосив, що коли дії бойовиків нестимуть загрози життю українських військових — вони будуть захищатись.

“Такі дії бойовиків та їхніх кремлівських кураторів свідчать про зацікавленість у подальшому загострені конфлікту та демонструють небажання дотримуватись режиму припинення вогню. Ми хочемо наголосити на тому, що штаб АТО наголошує необхідність забезпечення миру та спокою, у зв’язку з прийдешніми новорічними та різдвяними святами, та підтверджує відданість дотриманню перемир’я. Водночас, якщо буде існувати реальна загроза життю наших військових — ми будемо вимушені захищатись, відкривати вогонь у відповідь з озброєння, незабороненого мінськими домовленостями”, — сказав речник штабу АТО.

Нагадаємо, сьогодні вступили в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир'я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.

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