На Донбасі 24 тисячі родин залишились без світла

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Місто Авдіївка та п’ять інших населених пунктів залишились без електропостачання через відновлювальні роботи на лінії електропередач. Всього без електропостачання залишилось 24 тисячі абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"3 січня диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про те, що у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач "ПЛ-110 кВ" припинено електропостачання міста Авдіївка та 5 населених пунктів Ясинуватського району. Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури міста Авдіївка залучено дві пересувні електростанції та два рятувальники. Зокрема, електроенергією забезпечили військово-цивільну адміністрацію Авдіївки, Пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-поверхового житлового будинку.

"Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом", - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що відновлювальні роботи планується завершити 4 січня.

Нагадаємо, на Луганщині через заборгованість 80 тисяч жителів залишилися без води.

Українські Національні Новини

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