На Донбассе 24 тысячи семей остались без света

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КИЕВ. 3 января. УНН. Город Авдеевка и пять других населенных пунктов остались без электроснабжения из-за восстановительных работ на линии электропередач. Всего без электроснабжения осталось 24 тыс. абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"3 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение города Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Указано, что для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры города Авдеевка привлечены две передвижные электростанции и два спасателя. В частности, электроэнергией обеспечили военно-гражданскую администрацию Авдеевки, Пенсионный фонд, "Укртелеком", отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи, а также насосную станцию теплоснабжения 14-этажного жилого дома.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что восстановительные работы планируется завершить 4 января.

Напомним, в Луганской области из-за задолженности 80 тыс. жителей остались без воды.

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