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На Дніпропетровщині за напад на виборчу дільницю поліція затримала 24 особи

На Дніпропетровщині за напад на виборчу дільницю поліція затримала 24 особи

Київ • УНН

 • 9473 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За скоєння нападу на виборчу дільницю в с. Майське Дніпропетровської області поліція затримала 24 особи, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначили в поліції, після вчинення протиправних дій, зловмисники на семи автомобілях намагались втекти. Поліцейські встановили їх місцезнаходження у результаті успішної реалізації оперативного плану "Перехоплення".

"На посту автомобілі були зупинені. Особи, які перебували в автомобілях доставлені до Синельниківського відділення поліції. Під час огляду їх автомобілів поліцейські виявили велику кількість зброї", - повідомили в поліції.

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В поліції зазначили, що затримали 24 особи. Дії затриманих кваліфіковано за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права).

За вчинення цього кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно.

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