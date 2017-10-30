На Дніпропетровщині за напад на виборчу дільницю поліція затримала 24 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За скоєння нападу на виборчу дільницю в с. Майське Дніпропетровської області поліція затримала 24 особи, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Як зазначили в поліції, після вчинення протиправних дій, зловмисники на семи автомобілях намагались втекти. Поліцейські встановили їх місцезнаходження у результаті успішної реалізації оперативного плану "Перехоплення".
"На посту автомобілі були зупинені. Особи, які перебували в автомобілях доставлені до Синельниківського відділення поліції. Під час огляду їх автомобілів поліцейські виявили велику кількість зброї", - повідомили в поліції.
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В поліції зазначили, що затримали 24 особи. Дії затриманих кваліфіковано за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права).
За вчинення цього кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно.