На Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні коронавірус виявили у 8 жителів області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення ОДА.
"Сьогодні коронавірус виявили у 8 жителів області. Захворіли троє мешканців Дніпра, троє – Апостолівського району та по одному – Кам’янського й Кривого Рогу", - повідомив Бондаренко.
Нагадаємо, в Україні – понад 9 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 318 – на Дніпропетровщині. 13 мешканців області вже одужали.