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На Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19

На Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні коронавірус виявили у 8 жителів області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення ОДА.

"Сьогодні коронавірус виявили у 8 жителів області. Захворіли троє мешканців Дніпра, троє – Апостолівського району та по одному – Кам’янського й Кривого Рогу", - повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні – понад 9 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 318 – на Дніпропетровщині. 13 мешканців області вже одужали.

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