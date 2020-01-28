На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надати хворому сину допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надавати хворому сину необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів, через що дитина може отримати інвалідність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 30-річної громадянки за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України (злісне невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки)", - сказано у повідомленні.
Так, вказана громадянка, достовірно знаючи, що її 2-річний син з моменту народження має захворювання центральної нервової системи (одна з причин виникнення якого – вживання жінкою наркотичних препаратів під час вагітності), відмовилась надавати дитині необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів.
Внаслідок таких дій матері стан здоров’я дитини погіршився. Наразі йому поставлено діагноз: органічне ураження центральної нервової системи з грубою затримкою психо-моторного та мовного розвитку, що може призвести до інвалідності.
Крім того, жінка неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків щодо забезпечення хлопчику необхідних умов життя, натомість продовжила вести аморальний спосіб життя, зловживати алкогольними напоями та вживати наркотичні засоби.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, на Рівненщині неповнолітня дівчина з інвалідністю загинула під час пожежі, так як на момент загорання була сама вдома та не могла самостійно надати собі допомоги.