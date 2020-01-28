На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надати хворому сину допомогу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 178206 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134236 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 116993 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 124505 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144260 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145641 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230384 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217394 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187586 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177442 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14251 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16343 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14620 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 13881 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12505 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 178209 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 171764 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291077 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313356 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1430 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56053 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38923 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53258 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54765 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надати хворому сину допомогу

Київ • УНН

 • 11726 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надавати хворому сину необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів, через що дитина може отримати інвалідність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка відмовилась надати хворому сину допомогу

"Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 30-річної громадянки за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України (злісне невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки)", - сказано у повідомленні.

Так, вказана громадянка, достовірно знаючи, що її 2-річний син з моменту народження має захворювання центральної нервової системи (одна з причин виникнення якого – вживання жінкою наркотичних препаратів під час вагітності), відмовилась надавати дитині необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів.

Внаслідок таких дій матері стан здоров’я дитини погіршився. Наразі йому поставлено діагноз: органічне ураження центральної нервової системи з грубою затримкою психо-моторного та мовного розвитку, що може призвести до інвалідності.

Крім того, жінка неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків щодо забезпечення хлопчику необхідних умов життя, натомість продовжила вести аморальний спосіб життя, зловживати алкогольними напоями та вживати наркотичні засоби.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, на Рівненщині неповнолітня дівчина з інвалідністю загинула під час пожежі, так як на момент загорання була сама вдома та не могла самостійно надати собі допомоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23