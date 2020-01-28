В Днепропетровской области будут судить женщину, которая отказалась предоставить больному сыну помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепропетровской области будут судить женщину, которая отказалась предоставлять больному сыну необходимую медицинскую помощь по рекомендациям врачей, из-за чего ребенок может получить инвалидность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Павлоградской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 30-летней гражданки за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.166 УК Украины (злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Так, указанная гражданка, зная, что ее 2-летний сын с момента рождения имеет заболевания центральной нервной системы (одна из причин возникновения которого - употребление женщиной наркотиков во время беременности), отказалась предоставлять ребенку необходимую медицинскую помощь по рекомендациям врачей.
В результате таких действий матери состояние здоровья ухудшилось. Сейчас ему поставлен диагноз: органическое поражение центральной нервной системы с грубой задержкой психо-моторного и речевого развития, что может привести к инвалидности.
Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по обеспечению мальчику необходимых условий жизни, зато продолжила вести аморальный образ жизни, злоупотреблять алкогольными напитками и употреблять наркотические средства.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, в Ровенской области несовершеннолетняя девушка с инвалидностью погибла во время пожара, так как на момент возгорания была одна дома и не могла самостоятельно оказать себе помощь.