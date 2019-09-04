На Дніпропетровщині на подружжя підприємців скоїли зухвалий розбійний напад
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У селищі Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області невідомі здійснили розбійний напад на подружжя, яке займається підприємництвом. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Пізно ввечері четверо невстановлених осіб проникли до приватного будинку. Зловмисники напали на господарів – чоловіка та жінку 1974 та 1979 років народження, а також на їхнього сина 2001 року народження та його дівчину 1999 року народження.
Усіх, хто був у будинку, зловмисники зв’язали. Після цього нападники почали катувати господаря, розпилюючи йому в очі сльозогінний газ. Зловмисники вимагали розповісти їм, де зберігаються гроші та цінні речі.
Після того, як господар повідомив це, нападники забрали гроші на суму понад 200 тисяч гривень, а також ювелірні вироби і зникли з награбованим з місця вчинення злочину.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, на Херсонщині скоєно розбійний напад на дружину фермера.