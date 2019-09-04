В Днепропетровской области на чету предпринимателей совершили дерзкое разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В поселке Куриловка Петриковского района Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на супругов, занимающихся предпринимательством. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Поздно вечером четверо неустановленных лиц проникли в частный дом. Злоумышленники напали на хозяев - мужчину и женщину 1974 и 1979 рождения, а также на их сына 2001 года рождения и его девушку 1999 года рождения.
Всех, кто был в доме, злоумышленники связали. После этого нападавшие начали пытать хозяина, распыляя ему в глаза слезоточивый газ. Злоумышленники требовали рассказать им, где хранятся деньги и ценные вещи.
После того, как хозяин сообщил это, нападавшие забрали деньги на сумму более 200 тысяч гривен, а также ювелирные изделия и скрылись с награбленным с места совершения преступления.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Херсонской области совершено разбойное нападение на жену фермера.