На Дніпропетровщині ліквідовано канал постачання зброї із зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники СБУ спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що неодноразово засуджений місцевий житель зберігав в орендованих ним гаражних приміщеннях значний арсенал засобів ураження. За оперативною інформацією, зброя використовувалась у кримінальних цілях. Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили кулемет РПК, три гранатомети РПГ-22, тринадцять гранат Ф-1 та РГД-5, п’ять пістолетів, гладкоствольну гвинтівку та майже чотири тисячі набоїв різного калібру”, — йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема для встановлення інших осіб, причетних до надходження зброї.
Як повідомляв УНН, канал переправки зброї із зони АТО ліквідували на Дніпропетровщині.