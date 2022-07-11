На Дніпропетровщині арештували активи російських та білоруських підприємств на 80 млн гривень

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Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження ККУ за фактами злочинної діяльності цивільних осіб із фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

У ході досудового розслідування поліцейські виявили активи російських та білоруських підприємств. Зокрема йдеться про 111 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 80 млн гривень. На виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт.

Справу веде Печерська окружна прокуратура м. Києва.

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