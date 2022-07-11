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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Дніпропетровщині арештували активи російських та білоруських підприємств на 80 млн гривень

На Дніпропетровщині арештували активи російських та білоруських підприємств на 80 млн гривень

Київ • УНН

 • 100855 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Поліція Дніпропетровської області виявила активи російських та білоруських підприємств на 80 млн гривень. На майно наклали арешт. Про це інформує УНН.

Деталі

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження ККУ за фактами злочинної діяльності цивільних осіб із фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

У ході досудового розслідування поліцейські виявили активи російських та білоруських підприємств. Зокрема йдеться про 111 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 80 млн гривень. На виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт.

Справу веде Печерська окружна прокуратура м. Києва.

Нагадаємо

Чоловік розгулював по супермаркету Дніпра з червоним прапором: тепер йому світить до 5 років за ґратами.

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