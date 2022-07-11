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В Днепропетровской области арестовали активы российских и белорусских предприятий на 80 млн гривен

В Днепропетровской области арестовали активы российских и белорусских предприятий на 80 млн гривен

Киев • УНН

 • 100853 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция Днепропетровской области выявила активы российских и белорусских предприятий на 80 млн. гривен. На имущество был наложен арест. Об этом информирует УНН.

Детали

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции осуществляют оперативное сопровождение уголовного  УКУ по фактам преступной деятельности гражданских лиц по финансированию действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.

В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили активы российских и белорусских предприятий. В частности, речь идет о 111 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 80 млн. гривен. На обнаруженное имущество русских и белорусских компаний трибуналом наложен арест.

Дело ведет Печерская окружная прокуратура г. Киева.

Напомним

Муж разгуливал по супермаркету Днепра с красным флагом: теперь ему светит до 5 лет за решеткой.

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