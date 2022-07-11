В Днепропетровской области арестовали активы российских и белорусских предприятий на 80 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция Днепропетровской области выявила активы российских и белорусских предприятий на 80 млн. гривен. На имущество был наложен арест. Об этом информирует УНН.
Детали
Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции осуществляют оперативное сопровождение уголовного УКУ по фактам преступной деятельности гражданских лиц по финансированию действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти.
В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили активы российских и белорусских предприятий. В частности, речь идет о 111 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 80 млн. гривен. На обнаруженное имущество русских и белорусских компаний трибуналом наложен арест.
Дело ведет Печерская окружная прокуратура г. Киева.
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