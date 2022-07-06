Чоловік розгулював по супермаркету Дніпра з червоним прапором: тепер йому світить до 5 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Дніпрі місцевий житель демонстрував у супермаркеті прапор із забороненою комуністичною символікою та публічно розповсюджував пропагандистські листівки, поліцейські повідомили йому про підозру за пропаганду комуністичного режиму, повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУНП в Дніпропетровській області.
Деталі
5 липня близько 13:40 місцеві жителі повідомили до поліції про чоловіка, який у торгівельному закладі у Соборному районі міста ходить з червоним прапором та викрикує гасла.
За даними поліції, на місці у 54-річного чоловіка вилучили червоний прапор із комуністичною символікою та 30 друкованих листівок з пропагандистськими закликами. Чоловіка затримали.
Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. 5 липня чоловіку повідомили про підозру.
Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до п’яти років позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
Доповнення
Повідомлено про підозру трьом жителям Херсонської області, які встановили прапор СРСР у тимчасово захопленій російськими окупанатами Новій Каховці.