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Чоловік розгулював по супермаркету Дніпра з червоним прапором: тепер йому світить до 5 років за гратами

Чоловік розгулював по супермаркету Дніпра з червоним прапором: тепер йому світить до 5 років за гратами

Київ • УНН

 • 227549 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Дніпрі місцевий житель демонстрував у супермаркеті прапор із забороненою комуністичною символікою та публічно розповсюджував пропагандистські листівки, поліцейські повідомили йому про підозру за пропаганду комуністичного режиму, повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУНП в Дніпропетровській області.

Деталі

5 липня близько 13:40 місцеві жителі повідомили до поліції про чоловіка, який у торгівельному закладі у Соборному районі міста ходить з червоним прапором та викрикує гасла.

За даними поліції, на місці у 54-річного чоловіка вилучили червоний прапор із комуністичною символікою та 30 друкованих листівок з пропагандистськими закликами. Чоловіка затримали.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. 5 липня чоловіку повідомили про підозру.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до п’яти років позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Доповнення

Повідомлено про підозру трьом жителям Херсонської області, які встановили прапор СРСР у тимчасово захопленій російськими окупанатами Новій Каховці.

Українські Національні Новини

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