Мужчина разгуливал по супермаркету Днепра с красным флагом: теперь ему светит до 5 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Днепре местный житель демонстрировал в супермаркете флаг с запрещенной коммунистической символикой и публично распространял пропагандистские листовки, полицейские сообщили ему о подозрении за пропаганду коммунистического режима, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУНП в Днепропетровской области.
Детали
5 июля около 13:40 местные жители сообщили в полицию о мужчине, который в торговом заведении в Соборном районе города ходит с красным флагом и выкрикивает лозунги.
По данным полиции, на месте у 54-летнего мужчины изъяли красное знамя с коммунистической символикой и 30 печатных открыток с пропагандистскими призывами. Мужчину задержали.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. 5 июля мужчине сообщили о подозрении.
Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до пяти лет лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Дополнение
Сообщено о подозрении трем жителям Херсонской области, установившим флаг СССР во временно захваченной российскими оккупанатами Новой Каховке.