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Мужчина разгуливал по супермаркету Днепра с красным флагом: теперь ему светит до 5 лет за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Днепре местный житель демонстрировал в супермаркете флаг с запрещенной коммунистической символикой и публично распространял пропагандистские листовки, полицейские сообщили ему о подозрении за пропаганду коммунистического режима, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУНП в Днепропетровской области.

Детали

5 июля около 13:40 местные жители сообщили в полицию о мужчине, который в торговом заведении в Соборном районе города ходит с красным флагом и выкрикивает лозунги.

По данным полиции, на месте у 54-летнего мужчины изъяли красное знамя с коммунистической символикой и 30 печатных открыток с пропагандистскими призывами. Мужчину задержали.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. 5 июля мужчине сообщили о подозрении.

Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до пяти лет лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Дополнение

Сообщено о подозрении трем жителям Херсонской области, установившим флаг СССР во временно захваченной российскими оккупанатами Новой Каховке.

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