На деокупованих територіях Харківщини світло не вимикатимуть

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Синєгубов нагадав, що відзавтра у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії. За його словами, розроблено графік, щоб мінімізувати дискомфорт харків’ян.

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"Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00. Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовуємо питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси", – написав Синєгубов.

Нагадаємо

Ціна на електроенергію для українців не зміниться до кінця опалювального сезону.