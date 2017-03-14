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На честь Дня Добровольця центральним проспектом Запоріжжя пройшла хода

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, проспектом Соборним у Запоріжжі пройшли ходою кілька сотень людей на честь Дня добровольця, передає кореспондент УНН.

Добровольці, волонтери та просто місцеві активісти пройшли від Алеї Слава до площі Героїв Майдану, що біля облдержадміністрації. Там колону зустріли голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль та очільник обласного управління Національної поліції Олег Золотоноша.

Довідка УНН: День українського добровольця — свято, що відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

За відповідну постанову №4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

Нагадаємо, 14 березня біля будівлі Одеської ОДА відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам АТО.

 

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