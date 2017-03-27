На Червоноградській шахті відсутні дозвільні документи на проведення робіт — Г.Зубко

“Також ми побачили, що не тільки на ДП "Львіввугілля" немає зараз дозвільної документації крім шахти "Степова", також на шахті Червоноградської немає”, — сказав Г.Зубко.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.