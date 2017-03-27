На Червоноградській шахті відсутні дозвільні документи на проведення робіт — Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Спеціальна комісія з розслідування причин вибуху на шахті “Степова” виявила відсутність дозвільної документації на проведення робіт на Червоноградської шахті. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Також ми побачили, що не тільки на ДП "Львіввугілля" немає зараз дозвільної документації крім шахти "Степова", також на шахті Червоноградської немає”, — сказав Г.Зубко.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.