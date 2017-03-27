На Червоноградской шахте отсутствуют разрешительные документы на проведение работ - Г.Зубко

"Также мы увидели, что не только на ГП "Львовуголь" нет сейчас разрешительной документации кроме шахты "Степная", также на шахте Червоноградской нет", - сказал Г.Зубко.

Напомним, по данным ДСНС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в сто девятнадцатый конвейере результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.