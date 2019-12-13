На Чернігівщині за один день двічі напали на фермерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Чернігівській області за один день скоєно два розбійних напади на підприємців, що працюють у сільському господарстві. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У селі Понорниця Коропського району області було скоєно розбійний напад на будинок місцевого фермера, директора ФГ "Білі роси". Зловмисники - четверо невстановлених чоловіків - зв’язали фермера та його дружину та забрали з помешкання гроші на суму близько двох мільйонів гривень.
Практично в той же час було скоєно розбійний напад на будинок у селі Клочків Чернігівського району. Невідомі проникли до помешкання директора агрофірми "Снов" та, погрожуючи електропраскою, забрали кошти на суму 70 тисяч гривень, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам. Потерпілий був госпіталізований до лікарні з забоями на тілі.
В обох випадках проводиться розслідування.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали злочинну групу, яка залякувала фермерів.