В Черниговской области за один день дважды напали на фермеров

В селе Понорница Коропского района области было совершено разбойное нападение на дом местного фермера, директора ФХ "Белые росы". Злоумышленники - четверо неустановленных мужчин - связали фермера и его жену и забрали из квартиры деньги в сумме около двух миллионов гривен.

Практически в то же время было совершено разбойное нападение на дом в селе Клочков Черниговского района. Неизвестные проникли в дом директора агрофирмы "Снов" и, угрожая электроутюгом, забрали средства на сумму 70 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы работникам. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ушибами на теле.

В обоих случаях проводится расследование.

Напомним, в Днепропетровской области задержали преступную группу, которая запугивала фермеров.