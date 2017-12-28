На Чернігівщині на хабарі викрили депутата міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі директора комунального підприємства Чернігівської обласної ради ‒ депутата міської ради одного з райцентрів області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство уклало договір з приватною структурою, яка мала провести ремонтні роботи на одному з об’єктів. За виконання замовлення комерсанти мали отримати 32 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували, що за підписання необхідних документів та перерахування коштів директор комунального підприємства вимагав від бізнесмена “відкат” у сумі 6,5 тис. гривень. Співробітники СБ України затримали посадовця під час отримання у власному автомобілі усієї суми хабара від представника комерційної структури.
Наразі відбувається перевірка на корупційну складову інших договорів, укладених комунальним підприємством. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, правоохоронці у столиці затримали жінку-посадовця, яка отримала хабар у вигляді іномарки.