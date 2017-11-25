На Чернігівщині депутат райради намагався продати фальшиву валюту

"Під час спецоперації оперативники СБУ затримали депутата при реалізації фальшивих двохсот доларів США та п’ятисот євро за половину їхньої вартості", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час обшуку автомобіля зловмисника правоохоронці вилучили ще 6,7 тисячі американських доларів з ознаками фіктивності. Підробки виготовлені надзвичайно якісно і мають всі ознаки справжніх банкнот, включаючи відповідні ступені захисту.

За попередньою інформацією, фальшиві банкноти контрабандно переправлялися в Україну через країну-агресора. Купюри відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання з метою збуту підробних грошей або цінних паперів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, зловмисники в Києві викрали з банківських скриньок близько 350 тис. доларів.