В Черниговской области депутат райсовета пытался продать фальшивую валюту
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили сбыт фальшивой валюты, в организации которой, как подозревается, причастен депутат Прилуцкого районного совета Черниговской области. По предварительной информации, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Во время спецоперации оперативники СБУ задержали депутата при реализации фальшивых двухсот долларов США и пятисот евро за половину их стоимости", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при обыске автомобиля злоумышленника правоохранители изъяли еще 6,7 тысячи американских долларов с признаками фиктивности. Подделки изготовлены очень качественно и имеют все признаки настоящих банкнот, включая соответствующие степени защиты.
По предварительной информации, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора. Купюры отправлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, злоумышленники в Киеве похитили с банковских ячеек около 350 тыс. долларов.