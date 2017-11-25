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В Черниговской области депутат райсовета пытался продать фальшивую валюту

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили сбыт фальшивой валюты, в организации которой, как подозревается, причастен депутат Прилуцкого районного совета Черниговской области. По предварительной информации, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Во время спецоперации оперативники СБУ задержали депутата при реализации фальшивых двухсот долларов США и пятисот евро за половину их стоимости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при обыске автомобиля злоумышленника правоохранители изъяли еще 6,7 тысячи американских долларов с признаками фиктивности. Подделки изготовлены очень качественно и имеют все признаки настоящих банкнот, включая соответствующие степени защиты.

По предварительной информации, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора. Купюры отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, злоумышленники в Киеве похитили с банковских ячеек около 350 тыс. долларов.

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