На Черкащині зірвано мільйон гривень в лотерею

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У неділю, 15 квітня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Щасливчик став 288-м мільйонером “Лото-Забава” за весь час існування лотереї та вже дев'ятим за цей рік.

Виграшний білет № 0063605 придбано у смт Чорнобай Черкаської області на точці продажу лотерейних білетів за адресою: вул. Центральна, 91 (магазин "Універмаг", - ред.).

Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “Клубу мільйонерів "М.С.Л." . Він також може скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованої на двох осіб.

“У рамках програми новоспеченому мільйонеру пропонується поринути у світ солодкого життя у стилі luxury та провести незабутній уїк-енд. Кульмінаційною подією двох днів стане участь у недільному прямому ефірі "Лото-Забава", де улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі — Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк", — розповіли у прес-службі компанії.

Нещодавно такою програмою скористався переможець “Лото-Забава” Григорій Цапура з села Оришківці Тернопільської області. Як пройшли його два дні з життя мільйонера, дивіться тут.

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