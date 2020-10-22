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На Черкащині виявлено незаконний забій птиці

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Тимчасово припинити виробництво, вилучити з обігу непридатні харчові продукти та знищити їх власним коштом. Таке рішення прийняли в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області за результатами перевірки одного з місцевих підприємців у Тальнівському районі. Про це повідомили на офіційному сайті служби, передає УНН.

Підприємець займався утриманням та забоєм птиці без експлуатаційного дозволу. Приміщення знаходилися в антисанітарному стані: обладнання брудне, відсутні сітки від комах, немає належної вентиляції. Не проводилася дезінфекція та дератизація.

"Крім того качки та кури, яких забивали на цьому пункті, не мають супровідних ветеринарних документів. А продукти забою птиці реалізуються без документів, що засвідчують їх якість та безпечність. Персонал, що працював на забійному пункті, не має медичних довідок про відсутність протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами, не проходив навчання з гігієни", - зазначають в службі.

Діяльність підприємця-порушника тимчасово припинено. Усунути усі недоліки він має до кінця року. У разі невиконання рішення на нього чекає суд.

Раніше Держпродспоживслужба повідомляла, що кожен третій заклад на Черкащині працює в умовах антисанітарії. У період з 31 серпня по 4 вересня було здійснено майже 500 перевірок соціальних закладів, 167 з яких виявилися з антисанітарними порушеннями.

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