На Черкащині вбито співробітника військкомату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Черкаській області вбито співробітника військового комісаріату. Тіло чоловіка виявили в автомобілі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
У селі Свидівок неподалік насосної станції був виявлений автомобіль Chrysler на іноземній реєстрації, у салоні якого був труп чоловіка. Встановлено, що покійний був 1987 року народження та працював у Черкаському військоматі.
На тілі виявлено проникаюче ножове поранення у груди. Автомобіль має механічні ушкодження в передній частині кузова від зіткнення з деревом.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Львові у власній квартирі вбили пенсіонера.