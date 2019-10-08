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В Черкасской области убит сотрудник военкомата

Киев • УНН

 • 39735 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Черкасской области убит сотрудник военного комиссариата. Тело мужчины обнаружили в автомобиле. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В Черкасской области убит сотрудник военкомата

В селе Свидовок неподалеку насосной станции был обнаружен автомобиль Chrysler на иностранном регистрации, в салоне которого был труп мужчины. Установлено, что покойный был 1987 года рождения и работал в Черкасском военкомате.

На теле обнаружены проникающее ножевое ранение в грудь. Автомобиль имеет механические повреждения в передней части кузова от столкновения с деревом.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Напомним, во Львове в собственной квартире убили пенсионера.

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