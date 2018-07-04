На Черкащині судитимуть працівницю банку, яка поцупила з каси майже 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У районному центрі Звенигородка в Черкаській області судитимуть працівницю банку, яка обвинувачується в заволодінні коштами фінансової установи на суму 2 млн 430 тис. грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Звенигородська місцева прокуратура за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Звенигородка, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що підозрювана особа, будучи службовою особою одного із відділень банку в м. Ватутіне, з грудня 2008 року до січня 2009 року отримала з каси банку й присвоїла готівкові кошти в сумі 136 тисяч доларів США, 65 тисяч Євро, 716 тисяч гривень, що згідно з курсом НБУ станом на час вчинення злочину складало понад 2 млн 430 тис. грн, які вона використала на власний розсуд.
Примітно, що у зв’язку із переховуванням від слідства, вказану особу оголошено у міжнародний розшук. Наразі прокуратурою вживаються заходи для забезпечення розгляду справи в суді та притягнення зловмисниці до відповідальності.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, на Волині касир банку ошукала клієнтів на понад 100 тис. гривень.