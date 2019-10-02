На Черкащині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парафіяни села Бужанка Лисянського району Черкаської області отримали юридичне підтвердження свого приєднання до Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.
Релігійна громада Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії отримала офіційну державну реєстрацію.
Ще в лютому 2019 року віряни цього храму на загальних зборах переважною більшістю голосів ухвалили рішення про перехід до Православної Церкви України.
У червні до Черкаської ОДА було подано Статут із змінами та доповненнями, а 25 вересня, після детального вивчення документів, голова Черкаської ОДА підписав рішення про перереєстрацію громади.
Нагадаємо, ПЦУ заявила про приєднання ще однієї громади на Сумщині, в УПЦ МП це спростовують.