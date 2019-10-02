В Черкасской области еще один приход перешел в ПЦУ

Религиозная община Веры, Надежды, Любови и матери их Софии получила официальную государственную регистрацию.

Еще в феврале 2019 года верующие этого храма на общем собрании большинством голосов приняли решение о переходе к Православной Церкви Украины.

В июне в Черкасской ОГА было подано Устав с изменениями и дополнениями, а 25 сентября, после детального изучения документов, председатель Черкасской ОГА подписал решение о перерегистрации общины.

Напомним, ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают.