В Черкасской области еще один приход перешел в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Прихожане села Бужанка Лысянского района Черкасской области получили юридическое подтверждение своего присоединения к Православной Церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.
Религиозная община Веры, Надежды, Любови и матери их Софии получила официальную государственную регистрацию.
Еще в феврале 2019 года верующие этого храма на общем собрании большинством голосов приняли решение о переходе к Православной Церкви Украины.
В июне в Черкасской ОГА было подано Устав с изменениями и дополнениями, а 25 сентября, после детального изучения документов, председатель Черкасской ОГА подписал решение о перерегистрации общины.
Напомним, ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают.