На Черкащині прокурора та адвоката викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури та адвоката. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від жителя обласного центру вісім тисяч доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв змінити кваліфікацію правопорушення щодо незаконного зберігання та збуту наркотиків з тяжкого злочину на менш тяжкий. Як посередника для отримання грошей прокурор залучив адвоката підозрюваного.
Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників на одній з міських вулиць після одержання чотирьох з половиною тисяч американських доларів — останньої частини хабара. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання попередніх “траншів” неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості у кримінальному провадженні за підозрою у отриманні хабара 5 тисяч доларів заступника прокурора Вінницької області.