На Черкащині підлітки підозрюються у таємному викраденні сейфу з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Під процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом таємного викрадення неповнолітніми чужого майна з приміщення смілянського підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
Слідством установлено, що двоє 15-річних підлітків за попередньою змовою, з корисливою метою, шляхом пошкодження дверей проникли у приміщення комунального підприємства та заволоділи металевим сейфом, у якому перебували грошові кошти одного з його працівників.
Наразі неповнолітнім правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого 3 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.
За вчинене підліткам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.
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