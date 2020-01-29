В Черкасской области подростки подозреваются в тайном похищении сейфа с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Под процессуальным руководством Смелянского местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту тайного похищения несовершеннолетними чужого имущества из помещения смелянского предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Следствием установлено, что двое 15-летних подростков по предварительному сговору, с корыстной целью, путем повреждения двери проникли в помещение коммунального предприятия и завладели металлическим сейфом, в котором находились денежные средства одного из его работников.
Сейчас несовершеннолетним правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц и соединенное с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное подросткам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержали грабителя малолетних.