На Буковині знову виявили понад 150 інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Чернівецькій області протягом понеділка зафіксували 159 випадків інфікування COVID-19. Всього в області вже понад 11,4 тисяч хворих інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 159 випадків хвороби, 11 431 загалом. 39 осіб — одужали за останню добу, 6 689 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 576 зразків за добу.
“350 активних хворих із COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Такий зараз показник у Чернівцях. На другому місці Кіцманський район, тут інцидентність складає 307, на третьому — Герцаївщина, у якої за два тижні 255 недужих на 100 тисяч”, — довідково повідомив Осачук.
Він нагадав, що аби район не потрапив до “червоної” чи “оранжевої” зони карантину, цей показник має складати 40 інфікованих на 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 138 068 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 877 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.