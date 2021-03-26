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На Буковині за добу зафіксували 516 випадки коронавірусу

Київ • УНН

 • 11392 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 516 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 162 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 68 648 випадків хвороби. За останню добу 162 особи одужало, 49 223 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1317 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1520 зразка та 1184 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 461 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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